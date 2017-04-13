09:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин превзошел результат Ягра

0
0
0
0
3

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на третье место в списке лучших ассистентов клуба в плей-офф, сделав две результативные передачи в первом матче серии против "Коламбуса" (3:1).

Теперь на счету российского форварда 83 голевых паса – на один больше, чем у Яромира Ягра, выступавшего за "Пингвинз" в 1990-х. Чаще Малкина в розыгрыше Кубка Стэнли ассистировали партнерам только две легенды "пингвинов" – Марио Лемье (96 передач) и Сидни Кросби (88). (Кирилл БУРДАКОВ)

Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус"

0
0
0
0
3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Михаил Павлович

mikha1, Все четверо уже легенды.

10:03

mikha1

А что-Кросби уже легенда? Не рановато-ли?

09:43

Werewolf

Как так-то. Монька говорил что Малкин всегда пингвинов таскал, а оказывается Сид превосходит его по передачам в плове. Где логика? Более того, Сид и голов больше забил ))) А игр у них одинаково. как так то Монь? )))))))))))))))) Как можно тащить команду и набирать меньше очков? )

09:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...