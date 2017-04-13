Малкин превзошел результат Ягра

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на третье место в списке лучших ассистентов клуба в плей-офф, сделав две результативные передачи в первом матче серии против "Коламбуса" (3:1).

Теперь на счету российского форварда 83 голевых паса – на один больше, чем у Яромира Ягра, выступавшего за "Пингвинз" в 1990-х. Чаще Малкина в розыгрыше Кубка Стэнли ассистировали партнерам только две легенды "пингвинов" – Марио Лемье (96 передач) и Сидни Кросби (88). (Кирилл БУРДАКОВ)

Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус" ​