Малкин показал свой "главный кубок"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы в финале Кубка Стэнли опубликовал в своем Инстаграме фотографию с женой Анной Кастеровой. Россиянин подписал фотографию: "Главный кубок".
Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. Для Малкина, ставшего лучшим бомбардиром плей-офф, этот трофей стал третьим в карьере.
Thomas_Boy_
Ааа... А то я уж подумал... От СЭ чего угодно ожидать можно.
19:46
serenky25
После ног Зобнина и Джикии я уже боюсь даже узнать как выглядит "главный кубок" Малкина :((((
19:31