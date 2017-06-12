Малкин показал свой "главный кубок"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы в финале Кубка Стэнли опубликовал в своем Инстаграме фотографию с женой Анной Кастеровой. Россиянин подписал фотографию: "Главный кубок".

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. Для Малкина, ставшего лучшим бомбардиром плей-офф, этот трофей стал третьим в карьере.