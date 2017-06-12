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Малкин показал свой "главный кубок"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы в финале Кубка Стэнли опубликовал в своем Инстаграме фотографию с женой Анной Кастеровой. Россиянин подписал фотографию: "Главный кубок".

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. Для Малкина, ставшего лучшим бомбардиром плей-офф, этот трофей стал третьим в карьере.

 

Главный кубок)))))

Публикация от E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno) Июн 12 2017 в 8:51 PDT

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби // Доминаторы. "Питтсбург" снова непобедим // Почему Кросби заслужил "Конн Смайт" больше Малкина

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

Ааа... А то я уж подумал... От СЭ чего угодно ожидать можно.

19:46

serenky25

После ног Зобнина и Джикии я уже боюсь даже узнать как выглядит "главный кубок" Малкина :((((

19:31