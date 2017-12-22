Малкин подрался с Фолиньо. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с капитаном "Коламбуса" Ником Фолиньо в матче регулярного чемпионата НХЛ. 31-летний россиянин устроил потасовку с соперником в конце второго периода. Оба участника были удалены на 5 минут.

Стоит отметить, что в третьем периоде Малкин после вовзарщения в игру реализовал большинство и забросил шайбу в серии буллитов. Также его признали первой звездой встречи.

Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"