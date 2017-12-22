07:25 22 декабря | Хоккей — НХЛ

Малкин подрался с Фолиньо. Видео

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с капитаном "Коламбуса" Ником Фолиньо в матче регулярного чемпионата НХЛ. 31-летний россиянин устроил потасовку с соперником в конце второго периода. Оба участника были удалены на 5 минут.

Стоит отметить, что в третьем периоде Малкин после вовзарщения в игру реализовал большинство и забросил шайбу в серии буллитов. Также его признали первой звездой встречи.

Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Сталин И В 1945

Малыч хорошо приложил вначале пиндоса!

17:43 22 декабря

Весёлый©

Малкинда следует поменять на Дубински. Тогда он будет ходить под капитаном Фолиньо, а Дубина - под Кросби. И всем станет хорошо.

10:35 22 декабря

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

101 пытался шлем стянуть. Потому что без шлема драться против игрока в шлеме может только Свитов

10:30 22 декабря

bezik

Если Фолиньо и попал, то только апперкотом, а этого не видно. Так что нельзя сказать, что Малкин и получил

09:20 22 декабря

Sn0w

В той части, где Фолиньо бьет сидачего, он неправ. Но до этого сидячий Малкин опустил клюшку в сторону головы Бобровского, не знаю, попал ли. За что, видимо, и получил.

09:18 22 декабря

Old_Boy

Надо исправить заголовок "Малкин получил от Фолиньо"

09:12 22 декабря

HarryAngel

Малычу если не прилетит, то очков не будет

09:04 22 декабря

BALEX81

не подрался, а получил :)

08:55 22 декабря

Помощник Президента

Неплохо огрёб.

08:38 22 декабря

bvp

Наваляли Жене тоже хорошо.

08:31 22 декабря

ВеликийПашаБуре

Малыч красавец! Хет-трик СуперДжино гол+драка+ забитый буллит!

07:50 22 декабря