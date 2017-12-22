Малкин подрался с Фолиньо. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с капитаном "Коламбуса" Ником Фолиньо в матче регулярного чемпионата НХЛ. 31-летний россиянин устроил потасовку с соперником в конце второго периода. Оба участника были удалены на 5 минут.
Стоит отметить, что в третьем периоде Малкин после вовзарщения в игру реализовал большинство и забросил шайбу в серии буллитов. Также его признали первой звездой встречи.
Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"
Материалы других СМИ
Сталин И В 1945
Малыч хорошо приложил вначале пиндоса!
17:43 22 декабря
Весёлый©
Малкинда следует поменять на Дубински. Тогда он будет ходить под капитаном Фолиньо, а Дубина - под Кросби. И всем станет хорошо.
10:35 22 декабря
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
101 пытался шлем стянуть. Потому что без шлема драться против игрока в шлеме может только Свитов
10:30 22 декабря
bezik
Если Фолиньо и попал, то только апперкотом, а этого не видно. Так что нельзя сказать, что Малкин и получил
09:20 22 декабря
Sn0w
В той части, где Фолиньо бьет сидачего, он неправ. Но до этого сидячий Малкин опустил клюшку в сторону головы Бобровского, не знаю, попал ли. За что, видимо, и получил.
09:18 22 декабря
Old_Boy
Надо исправить заголовок "Малкин получил от Фолиньо"
09:12 22 декабря
HarryAngel
Малычу если не прилетит, то очков не будет
09:04 22 декабря
BALEX81
не подрался, а получил :)
08:55 22 декабря
Помощник Президента
Неплохо огрёб.
08:38 22 декабря
bvp
Наваляли Жене тоже хорошо.
08:31 22 декабря
ВеликийПашаБуре
Малыч красавец! Хет-трик СуперДжино гол+драка+ забитый буллит!
07:50 22 декабря