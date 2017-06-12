Малкин - первый за 70 лет лучший бомбардир плей-офф НХЛ, набравший больше всего штрафного времени

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первым игроком на 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени.

В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.

До Малкина данное достижение принадлежало нападающему "Монреаля" Морису Ришару. В 1947 году форвард набрал 11 очков и 64 минуты штрафа.

Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" (2:0, 4-2). В составе "Пингвинз" российский нападающий в третий раз завоевал этот трофей.