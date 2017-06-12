Малкин - первый за 70 лет лучший бомбардир плей-офф НХЛ, набравший больше всего штрафного времени

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первым игроком на 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени.
В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.
До Малкина данное достижение принадлежало нападающему "Монреаля" Морису Ришару. В 1947 году форвард набрал 11 очков и 64 минуты штрафа.
Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" (2:0, 4-2). В составе "Пингвинз" российский нападающий в третий раз завоевал этот трофей.
Baga80
Не ну реально с этим тухлым ТОР-100 Лига угодила впросак. Просто там в списке целая толпа товарищей из Чикаки, которым в этом году знатно Нэшвилл навафлял. не включить туда Малыча было настолько по дилетатнтски, я думаю авторы сего рейтинга уже не раз пожалели об этом.
09:35
SportsMan
Такое количество штрафа говорит о том, кого реально соперники считали звездой в ПП. )
09:20
Vasek
да что все та вцепились в этот тор-100? Тор-100 это рекламная акция НХЛ - напомнить новому поколению зрителей о славных героях прошлого, включить несколько современников, в том списке есть люди без Чашек и Конн Смайтов... Тор-100 для продажи свитеров, не более.
09:19
Lexx Luger
Вот так, а они посмели не включить его в топ 100
09:07