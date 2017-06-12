Малкин - первый россиянин, который дважды становился лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, сегодня завоевавший третий Кубок Стэнли в карьере, стал первым россиянином, который дважды становился лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Впервые больше всех очков в розыгрыше Кубка Стэнли он набрал в 2009 году – 36 очков (14+22). В этом году 30-летний форвард в 25 матчах набрал 28 (10+18) очков.

Первым россиянином, ставшим лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ, является Сергей Федоров. Он в составе "Детройта" в плей-офф-1994/95 набрал 24 очка (7+17).