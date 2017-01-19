Малкин – первая звезда победного матча с "Монреалем"

"Питтсбург" взял верх над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первой звездой встречи признан российский форвард "пингвином" Евгений Малкин. отметившийся результативной передачей. В составе "Канадиенс" очко набрал Алексей Емелин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Питтсбург" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Коул – 3 (МАЛКИН, Хернквист), 14:52 – 0:1. Фер – 6 (Куниц, Уилсон), 25:19 – 0:2. Гюнтцель – 4 (Гонс, Хернквист), 37:38 – 0:3. Андригетто – 2 (ЕМЕЛИН, Лехконен), 38:11 – 1:3. Мяяття – 1 (Шири), 55:36 – 1:4.

Вратари: Прайс – Мюррей.

Штраф: 4 – 2.

Броски: 20 (7+5+8) – 26 (11+11+4).

Наши: Емелин (22:02/1/+1), Радулов (16:13/0/-2) – Малкин (18:54/1/+2).

Монреаль. Centre Bell.