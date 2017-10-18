Малкин - первая звезда матча "Питтсбург" - "Рейнджерс"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой матча против "Рейнджерс" (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил шайбу в овертайме и сделал три результативные передачи. Кроме того, на его счету два броска в створ ворот за 19 минут на льду.

Второй звездой игры стал нападающий "Пингвинз" Филип Кессел, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Третья звезда - Джей Ти Миллер. На счету форварда "Рейнджерс" гол и две передачи.

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