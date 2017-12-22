Малкин - первая звезда матча "Питтсбург" - "Коламбус", Бобровский - третья

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". 31-летний россиянин отыграл 18 минут, отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в послематчевой серии.

Второй звездой стал Крис Летанг, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу, а замкнул тройку российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 39 бросков.

Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"