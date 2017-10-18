Малкин - первая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой дня по итогам 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Пингвинз" (5:4) во встрече против "Рейнджерс" набрал 4 (1+3) очка.

Вторым стал вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче против "Вашингтона" (2:0). Также в тройку лучших вошел голкипер "Ванкувера" Андерс Нильссон, на счету которого 32 сэйва в игре с "Оттавой" (3:0).

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