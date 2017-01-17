Малкин - первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, оформивший хет-трик в матче с "Вашингтоном" (8:7). Этот хет-трик стал для него 11-м в карьере за 687 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. 30-летний россиянин обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка в списке лучших российских снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги и занимает теперь девятое место. Всего на счету Малкина стало 809 (316 голов + 493 передач) очков.

Второй звездой дня стал голкипер "Айлендерс" Томас Грайсс, отразивший все 32 броска по своим воротам в поединке с "Бостоном" (4:0), а замкнул тройку вратарь "Детройта" Джаред Коро, сделавший 18 сэйвов в игре с "Монреалю" (1:0).