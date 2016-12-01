Малкин обошел Яшина в списке самых результативных россиян в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, забросивший шайбу в матче против "Айлендерс" (3:5), обошел соотечественника Алексея Яшина в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь форвард "Пингвинз" расположился на чистом девятом месте. В активе 30-летнего игрока 782 (304+478) очка в 667 матчах.

Восьмое место занимает Сергей Гончар с 811 (220+591) очками. Лидирует в рейтинге Сергей Федоров, у которого 1179 (483+696) очков.

В этом сезоне на счету Малкина 22 (9+13) очка в 23 матчах.



