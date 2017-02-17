Малкин обошел Ковальчука по количеству очков в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом". Россиянин открыл счет на первой минуте. Эта шайба стала для него 24-й в сезоне. Всего в активе 30-летнего хоккеиста теперь 57 (24 +33) очков в "регулярке".

В общей сложности Малкин имеет в своем активе 817 (319+498) очков в 693 матчах в карьере. Он обошел по этому показателю Илью Ковальчука и теперь занимает седьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Возглавляет его Сергей Федоров с 1179-ю (483+696) очками.