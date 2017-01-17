Малкин обошел Дацюка в списке лучших российских снайперов НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, оформив хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка в списке лучших российских снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги.

Теперь 30-летний россиянин занимает девятое место. Для него это 11-й хет-трик в карьере за 687 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Малкина стало 809 (316 голов + 493 передач) очков. На счету Дацюка, который выступает за СКА, 314 шайб в 953 матчах.

Лучшим российским снайпером в НХЛ является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин – он забросил 546 шайб в 883 встречах. В игре с "Питтсбургом" на его счету две результативных передачи.

На восьмой строчке в списке лучших российских снайперов НХЛ идет бывший нападающий "Оттавы" и "Айлендерс" Алексей Яшин. Он забил 337 голов в 850 играх регулярных чемпионатов.