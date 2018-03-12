Малкин обошел Дацюка по очкам и вышел на 5-е место среди россиян в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:1) забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он достиг отметки в 919 (367+552) очков в лиге и обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка - 918 (314+604) очков.

Малкин вышел на пятое место по очка среди россиян. Больше него ранее набрали Сергей Федоров - 1179 (483+696), Александр Овечкин - 1107 (598+509), Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев – 1029 (430+599).