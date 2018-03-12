Малкин обошел Дацюка по очкам и вышел на 5-е место среди россиян в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:1) забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он достиг отметки в 919 (367+552) очков в лиге и обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка - 918 (314+604) очков.
Малкин вышел на пятое место по очка среди россиян. Больше него ранее набрали Сергей Федоров - 1179 (483+696), Александр Овечкин - 1107 (598+509), Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев – 1029 (430+599).
- Александр Овечкин
- Сергей Федоров (хоккей)
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Даллас Старз
- Павел Дацюк
- Алексей Ковалев (хоккей)
- Александр Могильный
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adamantane'
Малкин вышел на пятое место по очка среди россиян__________________________по очкам.
10:52
Горыныч79
Очень жалко, конечно, что Женя столько пропустил из-за травм. Играй он полноценные сезоны, к концу карьеры мог бы где-то за 1500 очков выйти. А так - думаю, ориентирами надо поставить 500 шайб и 800 передач.
09:15
ростовский свин
если считать среднюю результативность за матч -малкин безоговорочно лучший с большим отрывом....
08:07
shurikfromkaragay
Желаю Овечкину накидать пяток шайб в ворота Виннипега сегодня ночью. :-)))
08:06
gibson
Получается, что в следующем сезоне Малкин наберет 1000, а Овечкин станет лучших российским бомбардиром НХЛ.
07:49