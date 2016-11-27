07:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин обошел Буре в списке российских бомбардиров НХЛ

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Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (4:3) сделал три результативные передачи. Тем самым россиянин довел свой бомбардирский счет до 781 (303+478) очка. Для этого нападающему понадобилось 666 матчей.

Малкин вышел на девятое место в списке российских бомбардиров НХЛ, обойдя Павла Буре, на счету которого 779 очков. В этой таблице нападающий "Пингвинз" сравнялся с Алексеем Яшиным. Восьмое место занимает Сергей Гончар с 811 (220+591) очками. Лидирует в рейтинге Сергей Федоров, у которого 1179 (483+696) очков. 

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Материалы REN-TV

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