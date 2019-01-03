Малкин – о решении Овечкина не ехать на Матч звезд: "Понимаю Сашу. Люди устают, лишний выходной не помешает"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал решение Александра Овечкина отказаться от поездки на Матч звезд НХЛ-2019.

– Если отменят правило, по которому лига дисквалифицирует игроков за отказ ехать на Матч звезд, может, все будут отказываться, – считает Малкин. – Посмотрите, последние десять лет ездят одни и те же игроки практически, хотя организаторы и стараются привлекать молодежь. Конечно, первые два-три раза интересно. Хотелось и побросать шайбу на скорость, точность, и буллит пробить. Я понимаю Овечкина, он сыграл длинный сезон прошлый, и в этом году много игр прошло уже. Расписание не самое легкое, бывает за месяц 15-16 игр, и все через день. Мы тоже за три года сыграли под триста игр. Люди устают, поэтому лишний выходной не помешает. Понятно, что лига хочет заработать, привлечь зрителей. Организаторы делают новые эстафеты, какие– то трюки придумывают, "три на три" играть стали. Но все равно это не совсем интересно для игроков. (Артем Веневцев)

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