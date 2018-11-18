Малкин не забивает уже семь матчей подряд

"Питтсбург" проиграл "Оттаве" со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало третьим кряду для "Пингвинов".

В составе "Питтсбурга" двумя результативными передачами отметился нападающий Евгений Малкин. Отметим, что россиянин не забил уже в седьмом матче кряду. В последний раз он поражал ворота соперника 2 ноября в матче против "Айлендерс" (2:3 Б).

В этом сезоне 32-лений хоккеист провел 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности "-1".