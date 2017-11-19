Малкин не забивает пять матчей подряд

В ночь на воскресенье "Чикаго" обыграл "Питтсбург" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече вновь не смог отличиться нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин.
31-летний россиянин не может поразить ворота соперников на протяжении пяти игр кряду. Также он не набирает очков два матча подряд.
Всего в этом сезоне он набрал 21 (7+14) очко в 21 встрече.
Материалы других СМИ
vit 72
Не до хоккея ему сейчас.В политику ударился.
07:16
Kolchak
Ну и что?
06:45
Весёлый©
Неудачный трейд.
06:28
ВеликийПашаБуре
Ничего, свое наберет....главное, чтоб не травмы....
06:24