06:20 | Хоккей — НХЛ

Малкин не забивает пять матчей подряд

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В ночь на воскресенье "Чикаго" обыграл "Питтсбург" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече вновь не смог отличиться нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин.

31-летний россиянин не может поразить ворота соперников на протяжении пяти игр кряду. Также он не набирает очков два матча подряд.

Всего в этом сезоне он набрал 21 (7+14) очко в 21 встрече.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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vit 72

Не до хоккея ему сейчас.В политику ударился.

07:16

Kolchak

Ну и что?

06:45

Весёлый©

Неудачный трейд.

06:28

ВеликийПашаБуре

Ничего, свое наберет....главное, чтоб не травмы....

06:24