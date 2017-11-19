Малкин не забивает пять матчей подряд

В ночь на воскресенье "Чикаго" обыграл "Питтсбург" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече вновь не смог отличиться нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин.

31-летний россиянин не может поразить ворота соперников на протяжении пяти игр кряду. Также он не набирает очков два матча подряд.

Всего в этом сезоне он набрал 21 (7+14) очко в 21 встрече.