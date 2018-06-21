23:56 21 июня | Хоккей — НХЛ

Малкин намекнул на переход Ковальчука в "Питтсбург"?


Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в Инстаграме опубликовал фото с форвардом СКА Ильей Ковальчуком и подписал фото словом "сделано" (done).

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы несколько клубов НХЛ: "Рейнджерс", "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе", "Бостон", "Детройт", "Сент-Луис", "Даллас" и "Анахайм".

 

DONE 👊

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 21 Июн 2018 в 1:17 PDT

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ