Малкин намекнул на переход Ковальчука в "Питтсбург"?

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в Инстаграме опубликовал фото с форвардом СКА Ильей Ковальчуком и подписал фото словом "сделано" (done).
Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы несколько клубов НХЛ: "Рейнджерс", "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе", "Бостон", "Детройт", "Сент-Луис", "Даллас" и "Анахайм".
Дополнительная информация
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Евгений Малкин
- Сан-Хосе Шаркс
- Детройт Ред Уингз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Лос-Анджелес Кингз
- Даллас Старз
- Анахайм Дакс
- Сент-Луис Блюз
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