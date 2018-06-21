Малкин намекнул на переход Ковальчука в "Питтсбург"?

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в Инстаграме опубликовал фото с форвардом СКА Ильей Ковальчуком и подписал фото словом "сделано" (done).

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы несколько клубов НХЛ: "Рейнджерс", "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе", "Бостон", "Детройт", "Сент-Луис", "Даллас" и "Анахайм".