Малкин начал контактные тренировки и поехал с "Питтсбургом" на выезд

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в контактных тренировках впервые после травмы, сообщает официальный сайт НХЛ. Игрок получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Главный тренер "Пингвинз" Майк Салливан взял его на выездные матчи с "Колорадо" и "Аризоной".

- Он тренировался с ограниченным контактом, - сказал Салливан. - Это не полный контакт. Мы стараемся постепенно вводить его в силовые единоборства, чтобы у него была возможность правильно восстановиться. Движение вперед есть. Это радует. Будем следить за ним каждый день.