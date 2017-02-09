08:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин начал контактные тренировки и поехал с "Питтсбургом" на выезд

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в контактных тренировках впервые после травмы, сообщает официальный сайт НХЛ. Игрок получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Главный тренер "Пингвинз" Майк Салливан взял его на выездные матчи с "Колорадо" и "Аризоной".

- Он тренировался с ограниченным контактом, - сказал Салливан. - Это не полный контакт. Мы стараемся постепенно вводить его в силовые единоборства, чтобы у него была возможность правильно восстановиться. Движение вперед есть. Это радует. Будем следить за ним каждый день.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/evgeni-malkin-on-road-trip-with-penguins/c-286580624

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