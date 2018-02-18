Малкин набрал 900-е очко в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Торонто". Для него эта шайба стала 33-й в этом сезоне. Теперь на его счету 68 (33+35) очков, и он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Как сообщает пресс-служба клуба, теперь на счету Малкина 900 очков в НХЛ - 361 гол и 539 голевых передач. Россиянин присоединился к Марио Лемье, Сидни Кросби и Яромиру Ягру, которые достигали такой отметки в составе "Питтсбурга". Кроме того, он также является лишь шестым российским игроком, который набирал 900 очков.