03:44 | Хоккей — НХЛ

Малкин набрал 900-е очко в НХЛ. Видео

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Торонто". Для него эта шайба стала 33-й в этом сезоне. Теперь на его счету 68 (33+35) очков, и он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Как сообщает пресс-служба клуба, теперь на счету Малкина 900 очков в НХЛ - 361 гол и 539 голевых передач. Россиянин присоединился к Марио Лемье, Сидни Кросби и Яромиру Ягру, которые достигали такой отметки в составе "Питтсбурга". Кроме того, он также является лишь шестым российским игроком, который набирал 900 очков. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

10:52

Werewolf

1000

10:43

Werewolf

Женька с юбилеем. Накидывай еще, чтобы в следующем году 100 полегче взять было ))

10:43

A_E_C

Молодчик, Евгений! Так держать! Отрыв от Овечкина в 200 очков - навёрстывай!

09:02

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