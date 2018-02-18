Малкин набрал 900-е очко в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Для него эта шайба стала 33-й в этом сезоне. Теперь на его счету 68 (33+35) очков, и он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Как сообщает пресс-служба клуба, теперь на счету Малкина 900 очков в НХЛ - 361 гол и 539 голевых передач. Россиянин присоединился к Марио Лемье, Сидни Кросби и Яромиру Ягру, которые достигали такой отметки в составе "Питтсбурга". Кроме того, он также является лишь шестым российским игроком, который набирал 900 очков.
Malkin joins Lemieux, Crosby, and Jagr as the only players in Penguins history to record 900 points with the team.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 18 февраля 2018 г.
He is also just the sixth Russian-born player to record 900 points. pic.twitter.com/Sdin71ptZE
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
Werewolf
1000
10:43
Werewolf
Женька с юбилеем. Накидывай еще, чтобы в следующем году 100 полегче взять было ))
10:43
A_E_C
Молодчик, Евгений! Так держать! Отрыв от Овечкина в 200 очков - навёрстывай!
09:02