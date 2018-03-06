03:20 | Хоккей — НХЛ

Малкин набрал 80-е очко в сезоне, забросив шайбу "Калгари". Видео

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в ворота "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин удвоил преимущество своей команды в счете - 2:0.

Для Малкина эта шайба стала 37-й в сезоне. Всего на счету форварда 80 очков.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ravilius777

а так Овечкин бы сейчас догонял не Гретцки, а Пашу

09:59

ravilius777

Паша Буре, конечно, был самым талантливым нашим хоккеистом, но неуёмное желание всех обыграть одному в конце концов ударило по здоровью, колено не выдержало постоянно резких разворотов и силовых приемов, это не позволило реализоваться на полную

09:58

ravilius777

да понятно что Овечкин уже не тот пацан который после голов крошил наскоками борта, но по вашему с круга вбрасывания щёлкать не надо уметь, как это делает он, хорошо спрошу по другому, кто ещё с такой эффективностью это делает?? или делал когда-либо??? Гретцки 330 шайб забил стоя на пустом угле перед воротами, от этого он что не Гретцки????

09:51

Werewolf

Идриси Коллега Werewolf, речь в посте, который я критикую, была про "600 таких".______Ну он преувеличил конечно. Не 600, штук 200-300 всего.

09:38

Идриси

Коллега Werewolf, речь в посте, который я критикую, была про "600 таких".

09:03

Werewolf

Идриси ВеликийПашаБуре, еще раз рекомендую Вам посмотреть Alexander Ovechkin goal against Henrik Lundqvist, Game 2 ECSF - May 2, 2015, а также Alex Ovechkin "The Goal". В первом случае обратите внимание на слова комментаторов (Вы ведь владеете английским языком?). Они говорят: "Лишь несколько игроков в истории этой лиги были способны совершить нечто подобное - так же мощно, на такой же скорости, с таким же завершением" (Буре, кстати, один из этих нескольких игроков). Во втором случае обратите внимание на лицо Грецки, который в тот момент был тренером "Койотов"_______У каждого игрока, забившего больше 300 шайб есть с десяток голов на ВАХ.

08:52

Идриси

ВеликийПашаБуре, еще раз рекомендую Вам посмотреть Alexander Ovechkin goal against Henrik Lundqvist, Game 2 ECSF - May 2, 2015, а также Alex Ovechkin "The Goal". В первом случае обратите внимание на слова комментаторов (Вы ведь владеете английским языком?). Они говорят: "Лишь несколько игроков в истории этой лиги были способны совершить нечто подобное - так же мощно, на такой же скорости, с таким же завершением" (Буре, кстати, один из этих нескольких игроков). Во втором случае обратите внимание на лицо Грецки, который в тот момент был тренером "Койотов"

08:50

Евгений Е.

ВеликийПашаБуре, поржал.

08:14

ВеликийПашаБуре

Да ну хрень. Это разве гол?? Вот бы накатить на левый круг вбрасывания на щелкуна... А тот как размахнется.... Шедевр!!! Скоро 600 таких будет!!!

07:48

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