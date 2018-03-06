Малкин набрал 80-е очко в сезоне, забросив шайбу "Калгари". Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в ворота "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин удвоил преимущество своей команды в счете - 2:0.

Для Малкина эта шайба стала 37-й в сезоне. Всего на счету форварда 80 очков.