Малкин набрал 80-е очко в сезоне, забросив шайбу "Калгари". Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в ворота "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин удвоил преимущество своей команды в счете - 2:0.
Для Малкина эта шайба стала 37-й в сезоне. Всего на счету форварда 80 очков.
Evgeni Malkin is in the Matrix or something because this is getting a little ridiculous. pic.twitter.com/h4Yf64OVNT– Jesse Marshall (@jmarshfof) 6 марта 2018 г.
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ravilius777
а так Овечкин бы сейчас догонял не Гретцки, а Пашу
09:59
ravilius777
Паша Буре, конечно, был самым талантливым нашим хоккеистом, но неуёмное желание всех обыграть одному в конце концов ударило по здоровью, колено не выдержало постоянно резких разворотов и силовых приемов, это не позволило реализоваться на полную
09:58
ravilius777
да понятно что Овечкин уже не тот пацан который после голов крошил наскоками борта, но по вашему с круга вбрасывания щёлкать не надо уметь, как это делает он, хорошо спрошу по другому, кто ещё с такой эффективностью это делает?? или делал когда-либо??? Гретцки 330 шайб забил стоя на пустом угле перед воротами, от этого он что не Гретцки????
09:51
Werewolf
Идриси Коллега Werewolf, речь в посте, который я критикую, была про "600 таких".______Ну он преувеличил конечно. Не 600, штук 200-300 всего.
09:38
Идриси
Коллега Werewolf, речь в посте, который я критикую, была про "600 таких".
09:03
Werewolf
Идриси ВеликийПашаБуре, еще раз рекомендую Вам посмотреть Alexander Ovechkin goal against Henrik Lundqvist, Game 2 ECSF - May 2, 2015, а также Alex Ovechkin "The Goal". В первом случае обратите внимание на слова комментаторов (Вы ведь владеете английским языком?). Они говорят: "Лишь несколько игроков в истории этой лиги были способны совершить нечто подобное - так же мощно, на такой же скорости, с таким же завершением" (Буре, кстати, один из этих нескольких игроков). Во втором случае обратите внимание на лицо Грецки, который в тот момент был тренером "Койотов"_______У каждого игрока, забившего больше 300 шайб есть с десяток голов на ВАХ.
08:52
Идриси
ВеликийПашаБуре, еще раз рекомендую Вам посмотреть Alexander Ovechkin goal against Henrik Lundqvist, Game 2 ECSF - May 2, 2015, а также Alex Ovechkin "The Goal". В первом случае обратите внимание на слова комментаторов (Вы ведь владеете английским языком?). Они говорят: "Лишь несколько игроков в истории этой лиги были способны совершить нечто подобное - так же мощно, на такой же скорости, с таким же завершением" (Буре, кстати, один из этих нескольких игроков). Во втором случае обратите внимание на лицо Грецки, который в тот момент был тренером "Койотов"
08:50
Евгений Е.
ВеликийПашаБуре, поржал.
08:14
ВеликийПашаБуре
Да ну хрень. Это разве гол?? Вот бы накатить на левый круг вбрасывания на щелкуна... А тот как размахнется.... Шедевр!!! Скоро 600 таких будет!!!
07:48