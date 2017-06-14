Малкин на чемпионском параде "Питтсбурга"

Сегодня проходит чемпионский парад "Питтсбурга" в родном городе после победы в Кубке Стэнли. В финальной серии этого сезона "Пингвины" обыграли "Нэшвилл" со счетом 4-2. Отметим, что для победителей это второй трофей за два года.

Напомним, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.