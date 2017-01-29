19:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин и топ-100 НХЛ:
чем лучше Кросби, Тэйвз, Кейн и Овечкин?

Две российские звезды НХЛ XXI века Евгений МАЛКИН (слева) и Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP Малкин и участники ТОП-100: статистика и титулы. Фото "СЭ" Евгений МАЛКИН. Фото "СЭ" Александр ОВЕЧКИН. Фото "СЭ" Патрик КЕЙН. Фото "СЭ" Джонатан ТЭЙВЗ. Фото "СЭ" Сидни КРОСБИ. Фото "СЭ"
Две российские звезды НХЛ XXI века Евгений МАЛКИН (слева) и Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
0
0
0
3

Решение экспертов заокеанской лиги не включить российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в список ста лучших хоккеистов за 100 лет существования НХЛ вызвало немало споров. "СЭ" предлагает сравнить показатели уральца с четырьмя другими нападающими, которым нашлось место в топ-100 – одноклубником Малкина, капитаном "Пингвинз" Сидни Кросби, партнерами по "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном и российским капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.
Евгений МАЛКИН. Фото "СЭ"
Евгений МАЛКИН. Фото "СЭ"
Александр ОВЕЧКИН. Фото "СЭ"
Александр ОВЕЧКИН. Фото "СЭ"
Патрик КЕЙН. Фото "СЭ"
Патрик КЕЙН. Фото "СЭ"
Джонатан ТЭЙВЗ. Фото "СЭ"
Джонатан ТЭЙВЗ. Фото "СЭ"
Сидни КРОСБИ. Фото "СЭ"
Сидни КРОСБИ. Фото "СЭ"

 

Малкин и участники ТОП-100: статистика и титулы. Фото "СЭ"
Малкин и участники ТОП-100: статистика и титулы. Фото "СЭ"

Почему отсутствие Малкина в топ-100 НХЛ – это абсурд. Комментарий Павла КЛИМОВИЦКОГО

Опрос

Правильно ли НХЛ не включила Малкина в топ-100 за 100 лет?
голосовать
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Индисс

Werewol Вот вы упоролись то.......Да в НХЛ куча парней, которые могли бы попасть в эту сотню......На пример тот же Сан-Луи....... 1 кубок стенли, личные трофеи 8, 1134 матча в сезоне, 1033 очка, 107 игр в плове, 90 очков...... Достоин ли Малкин попасть в сотню? Пожалуй да. Но не настолько он тотально превосходит остальных, чтобы устраивать истерику по поводу его непопадания.===============Вот здесь я с тобой абсолютно согласен! +++++

20:30

Werewolf

Вот вы упоролись то.......Да в НХЛ куча парней, которые могли бы попасть в эту сотню......На пример тот же Сан-Луи....... 1 кубок стенли, личные трофеи 8, 1134 матча в сезоне, 1033 очка, 107 игр в плове, 90 очков...... Достоин ли Малкин попасть в сотню? Пожалуй да. Но не настолько он тотально превосходит остальных, чтобы устраивать истерику по поводу его непопадания. В принципе можно было вместо тейвза поставить. Но это не Российский рейтинг. Мы бы тоже туда наших побольше напихали. И всю пятерку детройта и могильнова, и зубова, и гончара, и яшина, и ковальчука.........

20:10

torpedon_

Кросби, Овечкин, Тейвз, Кейн так же и Малкин все достойны

20:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ