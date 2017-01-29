Решение экспертов заокеанской лиги не включить российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в список ста лучших хоккеистов за 100 лет существования НХЛ вызвало немало споров. "СЭ" предлагает сравнить показатели уральца с четырьмя другими нападающими, которым нашлось место в топ-100 – одноклубником Малкина, капитаном "Пингвинз" Сидни Кросби, партнерами по "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном и российским капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.
Евгений МАЛКИН. Фото "СЭ"
Александр ОВЕЧКИН. Фото "СЭ"
Патрик КЕЙН. Фото "СЭ"
Джонатан ТЭЙВЗ. Фото "СЭ"
Сидни КРОСБИ. Фото "СЭ"
Малкин и участники ТОП-100: статистика и титулы. Фото "СЭ"
Почему отсутствие Малкина в топ-100 НХЛ – это абсурд. Комментарий Павла КЛИМОВИЦКОГО
Индисс
Werewol Вот вы упоролись то.......Да в НХЛ куча парней, которые могли бы попасть в эту сотню......На пример тот же Сан-Луи....... 1 кубок стенли, личные трофеи 8, 1134 матча в сезоне, 1033 очка, 107 игр в плове, 90 очков...... Достоин ли Малкин попасть в сотню? Пожалуй да. Но не настолько он тотально превосходит остальных, чтобы устраивать истерику по поводу его непопадания.===============Вот здесь я с тобой абсолютно согласен! +++++
20:30
Werewolf
Вот вы упоролись то.......Да в НХЛ куча парней, которые могли бы попасть в эту сотню......На пример тот же Сан-Луи....... 1 кубок стенли, личные трофеи 8, 1134 матча в сезоне, 1033 очка, 107 игр в плове, 90 очков...... Достоин ли Малкин попасть в сотню? Пожалуй да. Но не настолько он тотально превосходит остальных, чтобы устраивать истерику по поводу его непопадания. В принципе можно было вместо тейвза поставить. Но это не Российский рейтинг. Мы бы тоже туда наших побольше напихали. И всю пятерку детройта и могильнова, и зубова, и гончара, и яшина, и ковальчука.........
20:10
torpedon_
Кросби, Овечкин, Тейвз, Кейн так же и Малкин все достойны
20:07