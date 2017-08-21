Малкин и Кузнецов - в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ

НХЛ опубликовала рейтинг центральных нападающих в преддверии нового сезона регулярного чемпионата. Отметим, что в списке два российских хоккеиста – Евгений Малкин ("Питтсбург") и Евгений Кузнецов ("Вашингтон").
Первое место в рейтинге занимает капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, а новичок прошлого сезона Остон Мэттьюс ("Торонто") расположился на четвертой строчке.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон");
2. Сидни Кросби;
3. Евгений МАЛКИН (оба – "Питтсбург");
4. Остон Мэттьюс ("Торонто");
5. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон");
6. Джон Таварес ("Айлендерс");
7. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй");
8. Тайлер Сегин ("Даллас");
9. Райан Гецлаф ("Анахайм");
10. Марк Шайфли ("Виннипег");
11. Патрис Бержерон ("Бостон");
12. Джонатан Тэйвз ("Чикаго");
13. Анже Копитар ("Лос-Анджелес");
14. Джек Айкел ("Баффало");
15. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон");
16. Райан Джохансен ("Нэшвилл");
17. Александр Барков ("Флорида");
18. Джефф Картер ("Лос-Анджелес");
19. Евгений КУЗНЕЦОВ ("Вашингтон");
20. Шон Монахэн ("Калгари").
The Top 20 Centers Right Now are…. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/9NOYsJoHuQ– NHL Network (@NHLNetwork) 21 августа 2017 г.
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Тайлер Сегин
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Виннипег Джетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Баффало Сэйбрз
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Анахайм Дакс
- Эдмонтон Ойлерз
- Нэшвилл Предаторз
- Флорида Пантерз
- Калгари Флэймз
- Джон Таварес
- Стивен Стэмкос
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Джефф Картер
- Джонатан Тэйвз
- Патрис Бержерон
- Райан Гецлаф
- Анже Копитар
- Коннор Макдэвид
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Шон Монахэн
- Леон Драйзайтль
- Джек Айкел
- Остон Мэттьюс
- Марк Шайфли
- Райан Джохансен
SanSanych87
Если оба не шарите в хоккее, зачем вообще сюда писать...
11:38
shur
BattleFish. shur А где Овечкин? 10:59-------------Овечкин защитник ведь, его не должно быть в этом рейтинге! 11:04 _____________ А когда он им стал?
11:20
.BattleFish.
shur А где Овечкин? 10:59-------------Овечкин защитник ведь, его не должно быть в этом рейтинге!
11:04
shur
А где Овечкин?
10:59