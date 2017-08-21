10:48 | Хоккей — НХЛ

Малкин и Кузнецов - в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ

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НХЛ опубликовала рейтинг центральных нападающих в преддверии нового сезона регулярного чемпионата. Отметим, что в списке два российских хоккеиста – Евгений Малкин ("Питтсбург") и Евгений Кузнецов ("Вашингтон").

Первое место в рейтинге занимает капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, а новичок прошлого сезона Остон Мэттьюс ("Торонто") расположился на четвертой строчке.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон");

2. Сидни Кросби;

3. Евгений МАЛКИН (оба – "Питтсбург");

4. Остон Мэттьюс ("Торонто");

5. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон");

6. Джон Таварес ("Айлендерс");

7. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй");

8. Тайлер Сегин ("Даллас");

9. Райан Гецлаф ("Анахайм");

10. Марк Шайфли ("Виннипег");

11. Патрис Бержерон ("Бостон");

12. Джонатан Тэйвз ("Чикаго");

13. Анже Копитар ("Лос-Анджелес");

14. Джек Айкел ("Баффало");

15. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон");

16. Райан Джохансен ("Нэшвилл");

17. Александр Барков ("Флорида");

18. Джефф Картер ("Лос-Анджелес");

19. Евгений КУЗНЕЦОВ ("Вашингтон");

20. Шон Монахэн ("Калгари").

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SanSanych87

Если оба не шарите в хоккее, зачем вообще сюда писать...

11:38

shur

BattleFish. shur А где Овечкин? 10:59-------------Овечкин защитник ведь, его не должно быть в этом рейтинге! 11:04 _____________ А когда он им стал?

11:20

.BattleFish.

shur А где Овечкин? 10:59-------------Овечкин защитник ведь, его не должно быть в этом рейтинге!

11:04

shur

А где Овечкин?

10:59