Малкин чувствует себя хорошо и может сыграть с "Ванкувером"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан сообщил, что российский нападающий Евгений Малкин чувствует себя хорошо. Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки. В следующем матче "Питтсбург" сыграет с "Ванкувером".

– Евгений чувствовал себя сегодня очень хорошо. Посмотрим, как он будет выглядеть на тренировке. Решение примем завтра перед игрой, – цитирует Салливана пресс-служба "Пингвинз".

Нападающий пропустил семь игр регулярного чемпионата, а также Матч всех звезд НХЛ. В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.