Малкин чуть не ударил клюшкой фаната "Нэшвилла"

Неприятный инцидент случился после третьего матча финала Кубка Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом" (5:1). Хоккеисты гостей уходили со льда через проход между трибунами под улюлюканье и оскорбления местных болельщиков. Фанаты несколько раз кидали какие-то предметы в "Пингвинов".

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин слишком эмоционально отреагировал на происходящее. Россиянин замахнулся клюшкой на злорадствующего фаната, но вовремя одумался и не стал его бить.

Пока неизвестно, может ли Малкину грозить какое-либо наказание за его действия. Отметим, что в этой встрече россиянин очков не набрал и впервые в этом плей-офф не нанес ни одного броска по воротам. В регулярном чемпионате на его счету 72 (33+39) очка в 62 матчах, а также 22 игры в Кубке, 26 (9+17) очков и лидерство в гонке бомбардиров.