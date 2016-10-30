Малкин – 10-й россиянин, забивший 300 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, ставший автором дубля в матче с "Филадельфией" (5:4), достиг отметки в 300 голов в играх регулярного чемпионата НХЛ. Он стал десятым россиянином, сумевшим покорить этот рубеж. Лидирует в этом списке капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 529 шайб.

Таким образом, Малкин в общей сложности набрал 770 (300+470) очков в 653 матчах. В этом сезоне на его счету 10 (5+5) баллов.