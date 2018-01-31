Максим Сушинский: "Самое важное для Авангарда – попасть в плей-офф"

Новый член совета директоров "Авангарда" Максим Сушинский отметил, что начал знакомство с командой и добавил, что главной задачей является выход в плей-офф.

– С тренерами говорили о двух предстоящих матчах. Сейчас самое важное для команды – попасть в плей-офф. Затронули игру в обороне, в большинстве, – отметил Сушинский в эфире клубного телевидения. – Посмотрели по составу, кто будет играть, кого будут готовить. Пока тяжеловато о чем-то говорить, потому что это мое первое знакомство, надо еще с командой познакомиться.

Хоккей я не бросал. Понятно, что в управленческих вещах тяжело, потому что не было навыка. Но разбираюсь, есть много интересного. Думаю, что получится.

Я сейчас смогу только морально помочь. Пообщаюсь с хоккеистами, может быть, у них есть внутренние проблемы. Поспрашиваю, поговорю. Пока пообщался с тренерами, вроде проблем нет, надеюсь, их и не возникнет, и все будут качественно готовиться к играм.

Самое главное – нужно добавлять в игре в большинстве. Нельзя сказать, что она вообще неудовлетворительная, есть моменты, но нужно их использовать. Нужны тренировочные наработки, чтобы не было спонтанности в игре. Второй момент – мы забиваем и тут же пропускаем два. Это чистая психология, ничем нельзя оправдать.

Каждый хоккеист понимает в душе, что он должен сделать. Эти две игры могут быть решающими для его карьеры. Попал в плей-офф – не ушел в отпуск. Нагружать себя морально еще рановато, уже перед матчем можно серьезно настраиваться.