Максим Мамин: "В бейсболе поставили кэтчером"

Бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин, подписавший контракт с "Флоридой"​, в интервью "СЭ" рассказал о своих впечатлениях после лагеря развития. По его словам, график был очень нысыщенный.

– Пока вы в Москве, но совсем недавно вернулись из Майами. Как там?

– Все прекрасно. "Флорида" провела лагерь развития, а это четыре тренировочных дня. Работали, тренеры смотрели на наши умения, анализировали.

– Это как отпуск?

– Мы на арене были с семи утра до семи вечера – какой уж тут отпуск. График был чрезвычайно насыщенный. Всегда был зал штанги, катались на льду. Проводилось и некое подобие командного сплочения.

– В ресторане?

– В волейбол ездили играть. В бейсбол даже поиграли.

– Вы хороший пинчер?

– Скорее, кэтчер. Я неправильно сказал. Это скорее не бейсбол, а софтбол. Перчатку мне не выдали, поставили на какое-то место, чтобы я ничего не испортил. Моя задача была поймать мяч, который летел в мою сторону, но и с этим я не справился.

– Но английский подтянули?

– Я немного знал, старался говорить. Но теперь, вернувшись в Москву, моментально нанял репетитора, чтобы к отъезду говорить более или менее сносно.

– Хороший репетитор?

– Пока не знаю. Но мне надо было найти учителя поближе к дому, чтобы не ехать долго. Время надо экономить, а не тратить на проезд. Полтора месяца буду усиленно заниматься языком. Впрочем, я не особо волнуюсь по этому поводу. Когда ты погружен в англоязычную среду, то обучение проходит гораздо быстрей. Знаю ребят, которые с нуля за пару месяцев стали сносно говорить на английском.

– Устали во Флориде?

– Не сказать, что это было очень тяжело. Не было монотонности. Обстановка постоянно менялась. Сейчас у тебя тренировка, а чуть позже – встреча с болельщиками.

– Тренировки в клубе НХЛ – это совсем не то, что в КХЛ?

– Вы знаете, они очень интенсивные. Не длинные, но энергозатратные. И я скажу, что мне даже было легче, чем другим ребятам, так как в ЦСКА мы занимались точно также. Я был готов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)