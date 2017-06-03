Максим Мамин: "Решение о переходе во "Флориду" получилось тяжелым"

Новичок "Флориды" нападающий Максим Мамин заявил, что его уход из ЦСКА в НХЛ не был связан с усилением армейцев в межсезонье. 22-летний хоккеист считает, что сейчас он готов попробовать свои силы в другой лиге.

– Решение получилось тяжелым, я долго думал, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Мамина. – У меня было все нормально в ЦСКА. Но я посчитал, что пора уже ехать туда. 22 года – самый возраст. И это никак не связано с тем, что ЦСКА серьезно усилился в межсезонье.

Разве конкуренция – это плохо? Наоборот, в ней сам растешь как игрок. Я этого никогда не боялся. Да и если судить по прошлому сезону ЦСКА, у нас никогда не было железных троек, которые бы не менялись. Любой игрок мог подняться из третьего-четвертого в первое звено. Так что нельзя загадывать, в какой бы линии я оказался.

Напомним, что Мамин является воспитанником армейцев, и в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых набрал 25 (12+13) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в 9 встречах Кубка Гагарина. Всего в лиге на его счету 47 (24+23) очков в 171 встрече.