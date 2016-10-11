Макс Пачоретти: "Все просто обалдели от того, насколько хорошо играл Сергачев"

Капитан "Монреаля" Макс Пачоретти отметил, что новичок команды Михаил Сергачев хорошо проявил себя в тренировочном лагере. По его словам, в команде уверены, что 18-летний россиянин сможет повторить свой успех в регулярном сезоне.

- Мы много говорил о Сергачеве в тренировочном лагере, - приводит официальный сайт НХЛ слова Пачоретти. - Все просто обалдели от того, насколько хорошо он играл. Посмотрим, что он сможет сделать в регулярном сезоне. Но мы считаем, у него есть все качества, чтобы показывать такую же игру. Безусловно, в сезоне выше темп и интенсивность, но мы думаем, что Сергачев справится.