Макс Пачоретти: "У Радулова получается лучше всего играть корпусом"

Капитан "Монреаля" Макс Пачоретти считает, что россиянин Александр Радулов лучше всего умеет прикрывать шайбу корпусом, чему научился на больших площадках КХЛ. Российский хокеист этим летом перебрался в клуб НХЛ, и в этом сезоне набрал 16 (3+13) очков в 17 матчах.

- Посмотрите на то, как Радулов прикрывает шайбу корпусом, - цитирует пресс-служба НХЛ Пачиоретти. - За счет этого у его партнеров появляется пространство и время. Он помогает тебе, ты вдруг понимаешь, что у тебя появляется больше времени, чем ты думал. Кажется, что это не так, но если после первого контакта шайба остается у тебя, твой соперник вынужден обороняться, его позиция оказывается менее выгодной, ты можешь диктовать условия. У Радулова это получается лучше всего.