Макс Пачоретти: "Террьен - особенный тренер для меня"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти тяжело воспринял отставку с поста главного тренера команды Мишеля Террьена. Игроки "Канадиенс" чувствуют свою вину в смене тренера. Тренировать команду теперь будет Клод Жюльен, с которым подписан контракт на 5 лет.

- Было тяжело, - цитирует пресс-служба лиги Пачоретти. - Террьен много сделал для моего роста. Мы не попали в плей-офф в 2012 году. У меня было много недостатков. Моя игра не соответствовала уровню лидера топовой команды. С точки зрения статистики, мои результаты, возможно, не сильно изменились, но Террьен вывел меня на новую ступень. В сезоне-2015/16 я стал капитаном. Террьен - особенный тренер для меня. Он мне здорово помог.

Я был в шоке, когда узнал о его отставке. Террьен стал первым человеком, кому я позвонил после случившегося. Мы очень уважаем друг друга. Я ему так и сказал. Очень приятно, что он нашел в себе силы и ответил мне тем же. Разговор был не самым приятным. Мои партнеры и я чувствуем свою вину. Хорошо, что это произошло во время перерыва. Мы можем все обдумать, понять, что мы сделали не так, почему уволили тренера, и снова начать тренировки.

Игроки чувствовали свою вину в этом. Рассчитываю, что все отнесутся к случившемуся по-деловому. Для нас это звонок, а значит, надо работать, искать свою игру, искать пути к победе. Я разговаривал с ребятами, и у них такое же мнение. Надеюсь, с таким же настроем мы приступим к работе.