Макс Пачоретти: "Монреаль" уже узнал, что чувствуешь, когда звучит сирена и ты проигрываешь"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти после победы во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли над "Рейнджерс" (4:3 ОТ, 1-1) подчеркнул, что его команда не хотела начинать серию с двух поражений на своем льду. Третья игра серии состоится в Нью-Йорке в воскресенье.

– Мы понимали, что отступать нам некуда, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Пачоретти. – Мы уже узнали, что чувствуешь, когда звучит сирена и ты проигрываешь матч. Мы не хотели поигрывать и второй.

У нас было много шансов в овертайме, но Хенрик (Лундквист) играл очень хорошо, выручал команду. Однако и мы не сдавались.