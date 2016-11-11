12:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макс Пачоретти: "Монреаль" слишком полагался на Прайса в матче с "Лос-Анджелесом"

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Капитан "Монреаля" Макс Пачоретти подчеркнул, что победа в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:1) далась не так легко, как могло показаться. По его словам, команда чересчур полагалась на вратаря Кэри Прайса.

- Не все было гладко. Нам везло, временами мы слишком полагались на Прайса, - приводит слова Пачоретти русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Нам пришлось играть в меньшинстве, хотя мы предпочли бы не зарабатывать такие удаления.

Но в целом у нас правильный настрой. Когда выигрываешь, оглядываешься назад, понимаешь, что ребята могут быть довольны собой: мы играли друг за друга.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/carey-price-helps-canadiens-defeat-kings/c-283625834

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