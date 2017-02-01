Макс Пачоретти: "Мне повезло, что сыграл в одном звене с Радуловым"

Форвард "Монреаля" Макс Пачоретти после победы над "Баффало" (5:2) признался, что во многом оформить хет-трик ему помогли партнеры по звену – Александр Радулов и Филлип Дано. Россиянин в текущем сезоне набрал 39 (12+27) баллов в 49 встречах "регулярки", на счету Пачоретти 42 (24+18) очков в 51 игре.

– Я легко забивал, потому что мне помогли Радулов и Дано, – цитирует сайт НХЛ Пачоретти. – Наше звено сыграло очень хорошо. Мы были опасны в каждой смене. Думаю, мы движемся в правильном направлении, играя таким образом. Дано хорошо начинает атаку, легко двигается, потом шайбу получает Радулов, видит площадку, хорошо владеет отведенным ему временем. Мы все знаем, что будет делать Радулов и мне повезло, что я играю в одном звене с ним.