Макс Пачоретти: "Было ощущение, что "Монреаль" играет матч плей-офф"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (5:4). "Канадиенс" трижды уступал в счете, а впервые вышел вперед в третьем периоде после гола самого Пачоретти.

- Было ощущение, что мы играем матч плей-офф, - цитирует официальный сайт НХЛ Пачоретти. - Было очень весело, команда отдала много энергии. В третьем периоде никакой паники не было, ведь мы знали, что играем достойно и готовые сделать все возможное для победы. Думаю, мы заслужили выиграть.