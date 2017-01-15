08:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макс Пачоретти: "Было ощущение, что "Монреаль" играет матч плей-офф"

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Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (5:4). "Канадиенс" трижды уступал в счете, а впервые вышел вперед в третьем периоде после гола самого Пачоретти.

- Было ощущение, что мы играем матч плей-офф, - цитирует официальный сайт НХЛ Пачоретти. - Было очень весело, команда отдала много энергии. В третьем периоде никакой паники не было, ведь мы знали, что играем достойно и готовые сделать все возможное для победы. Думаю, мы заслужили выиграть.

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