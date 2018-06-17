Макс Доми – об обмене в "Монреаль": "Отец в восторге. Он сможет чаще ходить на мои игры"

Новичок "Монреаля" нападающий Макс Доми доволен своим обменом из "Аризоны" и отметил, что теперь его отец сможет чаще посещать матчи с его участием. Напомним, что отец доми – известный в прошлом тафгай НХЛ Тай Доми, выступавший за "Торонто".

– Мой отец просто в восторге, – цитирует сайт НХЛ Доми. – Монреаль гораздо ближе к нашему дому, так что он сможет чаще ходить на мои игры. Всю жизнь он делал так, чтобы я мог наблюдать за ним. Я видел, как он играл, каким был тот "Торонто". Я вырос на этом. Мне повезло расти в такой атмосфере. Конечно, Монреаль – это не Торонто. Он очень крупный хоккейный рынок. Думаю, что переход в "Монреаль" соответствует моим стремлениям. Я очень рад. Последние 12 часов выдались сумасшедшими, я был очень взволнован. "Монреаль" – это невероятный клуб с богатейшей историей, другого такого во всем спорте нет. Я с нетерпением жду того дня, когда присоединюсь к своим новым партнерам.

"Канадиенс" уже подписал с 23-летним игроком новое соглашение на два года, за сезон он будет зарабатывать 3,15 миллиона долларов. В прошлом сезоне он набрал 45 (9+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге – 222 матча и 135 (36+99) очков. "Аризона" выбрала его под общим 12-м номером на драфте-2013.