22:55 18 февраля | Хоккей — НХЛ

Маккиннон восстановился после травмы и сыграет с "Эдмонтоном"

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Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон восстановился после травмы и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона". Лидер "Эвеланш" получил травму верхней части тела в игре с "Ванкувером" (3:4 ОТ) и пропустил четыре недели.

22-летний хоккеист провел в этом сезоне 49 матчей и набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности "+10".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Наконец, Колорадо в боевом виде полностью теперь.

23:35 18 февраля

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