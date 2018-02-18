Маккиннон восстановился после травмы и сыграет с "Эдмонтоном"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон восстановился после травмы и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона". Лидер "Эвеланш" получил травму верхней части тела в игре с "Ванкувером" (3:4 ОТ) и пропустил четыре недели.
22-летний хоккеист провел в этом сезоне 49 матчей и набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности "+10".
🙌🙌🙌#WelcomeBacK #GoAvsGo pic.twitter.com/TTHq68pasx– Colorado Avalanche (@Avalanche) 18 февраля 2018 г.
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Наконец, Колорадо в боевом виде полностью теперь.
23:35 18 февраля