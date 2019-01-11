Маккиннон сожалеет о перепалке с главным тренером "Колорадо"

Лидер "Колорадо" Натан Маккиннон выразил сожаление в связи с перепалкой с главным тренером команды Джаредом Беднаром в матче с "Калгари" (3:5), сообщил журналист Эдриан Дэйтер.

Во время игры канадец накинулся на Беднара, посоветовав ему "заняться своим делом". Позже игрок назвал свое поведение неприемлемым и выразился надежду на то, что извлечет урок из этой ситуации.

Маккиннон стал автором одного из голов "лавин" в игре с "огоньками". В текущем сезоне форвард провел 44 матча, в которых забросил 26 шайб и отдал 40 голевых передач. Игрок делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона с Коннором Макдэвидом ("Эдмонтон") и Джонни Годро ("Калгари").