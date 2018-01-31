Маккиннон не сыграет с "Эдмонтоном" из-за травмы

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона". Напомним, что лидер "Эвеланш" получил травму верхней части тела в игре с "Ванкувером" (3:4 ОТ).

Повреждение произошло во втором периоде, когда он провел силовой прием на Александре Эдлере и, по всей видимости, травмировал плечо. После игры главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар сообщил, что пока не знает степени серьезности травмы.

Маккиннон является вторым бомбардиром НХЛ в этом сезоне, уступая только россиянину Никите Кучерову. На его счету 61 (24+37) очко.