Маккиннон, Карлссон и Лундквист - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 2 (1+1) очка в матче против "Детройта" (4:3 ОТ).

Второй звездой дня стал форвард "Вегаса" Вильям Карлссон, оформивший дубль в игре против "Лос-Анджелеса" (4:2). Тройку лучших замнкул вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший все 20 бросков по своим воротам во встрече против "Оттавы" (3:0).