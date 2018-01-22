Маккиннон, Хеллебайк и Маршан - звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате. Первое место занял форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший в трех матчах 6 (4+2) очков.

Второй звездой недели был признан вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк, на счету которого 59 отраженных бросков из 60. Благодаря этому показателю "Джетс" одержали две победы, а сам голкпиер провел один матч "на ноль". Тройку лучших игроков недели замкнул нападающий "Бостона" Брэд Маршан, набраший в четырех играх 7 (2+5) баллов за результативность.