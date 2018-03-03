Маккиннон, Гальченюк и Лундквист - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Первой звездой дня стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 5 (2+3) очков в матче против "Миннесоты" (7:1).

Второй звездой дня стал нападающий "Монреаля" Алекс Гальченюк, забросивший три шайбы в ворота "Айлендерс" (6:3). Для 24-летнего форварда этот хет-трик стал вторым в карьере.

Тройку лучших игроков дня замкнул вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 50 бросков по своим воротам в игре с "Калгари" (3:1).