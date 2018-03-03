Маккиннон, Гальченюк и Лундквист - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Первой звездой дня стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 5 (2+3) очков в матче против "Миннесоты" (7:1).
Второй звездой дня стал нападающий "Монреаля" Алекс Гальченюк, забросивший три шайбы в ворота "Айлендерс" (6:3). Для 24-летнего форварда этот хет-трик стал вторым в карьере.
Тройку лучших игроков дня замкнул вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 50 бросков по своим воротам в игре с "Калгари" (3:1).
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Нью-Йорк Айлендерс
- Калгари Флэймз
- Монреаль Канадиенс
- Хенрик Лундквист
- Александр Гальченюк-мл. (хоккеист)
- Натан Маккиннон
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