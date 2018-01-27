Маккензи уверен, что Свечников может стать вторым номером драфта НХЛ

Инсайдер TSN Боб Маккензи уверен в том, что защитник "Фрелунды" Расмус Далин будет выбран под первым номером на драфте-2018, который пройдет c 22 по 23 июня в Далласе. По его словам, втрое место в рейтинге занимает российский форвард Андрей Свечников из "Барри Кольтс".

– Драфт будет носить имя Расмуса Далина. Он динамичный, доминирующий, потенциально потрясающий игрок синей линии, – приводит TSN слова Маккензи. – Этот хоккеист обладает силой, мастерством и чувством игры.

Не так давно вторым номером был Андрей Свечников, у которого была возможность навязать борьбу за лидерство. Он неплохо играет в текущем сезоне, но к нему приблизились Филип Задина и Брейди Ткачук, демонстрирующие отличный хоккей. Но на данный момент Свечников занимает второе место в нашем рейтинге.