Макдона получил травму и не поможет "Рейнджерс" в игре с "Калгари"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо заявил, что защитник Райан Макдона не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". Встреча состоится в 3.00 по московскому времени.

Отмечается, что у 28-летнего хоккеиста повреждение верхней части тела. Скорее всего, он не примет участия в ближайших играх команды. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Нью-Йорка может расстаться с защитником до дедлайна.

В этом сезоне он провел 49 матчей в "регулярке" и набрал 26 (2+24) очков.