Макдэвида удивило, что Кучеров не был номинирован на "Харт Трофи"

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в интервью "СЭ" поделился своим мнением о Никите Кучерове. Он отметил, что россиянин провел отличный сезон в "Тампе-Бэй" и должен был попасть в список претендентов на "Харт Трофи".

– Вас не удивило, что Никита Кучеров, которого долго догоняли в списке лучших бомбардиров и обогнали только под конец, не был номинирован на "Харт Трофи"?

– Сложно сказать. Но, пожалуй, немного удивило. Он ведь провел отличный сезон. Выступая при этом за отличную команду. Конечно, он был одним из главных претендентов. Но, с другой стороны, могла ведь быть совсем другая тройка финалистов (в ней оказались Холл, Маккиннон и Копитар. – Прим. "СЭ"). В этом году было много достойных награды игроков. Ничего страшного. Главное, что Кучеров отлично сыграл. И я уверен, что "Тампа" далеко пройдет в плей-офф. А это самое важное. Важнее этого нет ничего.

Потом я еще пообщался с Дюбуа. Он рассказал, что учит русский, чтобы лучше понимать Панарина. Он, кстати, пожаловался Эберу, что я слишком долго с ним разговаривал. И Шоном Бурком. Задал пару вопросов Биллу Питерсу. Даже жаль, что мы будем не в Хернинге. Нет, в городке этом делать решительно нечего, но за Канадой я бы с удовольствием понаблюдал. Очень яркая, очень мастеровитая команда, которая одной атакой может все зарешать. Ну и, конечно, Коннор. Фантастически крутой. Им бы еще вратаря: либо Холтби/Мюррей, либо Джонс/Флери освободятся. Но Бурк не планирует никого приглашать. (Игорь ЕРОНКО)

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Кучеров не попал в тройку номинантов на "Харт". Это справедливо?