Макдэвид вышел на второе место в гонке бомбардиров. До Кучерова - 1 очко

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (6:2) набрал 4 (2+2) очка. Это позволило ему выйти на второе место в гонке бомбардиров.

В активе Макдэвида 94 (36+58) очка, от лидера он отстает на одно. На счету форварда "Тампы" Никиты Кучерова 95 (37+58) очков. На третьем месте идет Натан Маккиннон из "Колорадо" - 92 (38+54).