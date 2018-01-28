Макдэвид выиграл конкурс на скорость на Матче звезд НХЛ. Видео

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в рамках мастер-шоу на Матче звезд НХЛ. 21-летний канадец преодолел дистанцию за 13,545 секунды и в награду получит 25 тысяч долларов.

Второе место занял Брейден Пойнт из "Тампа-Бэй" с результатом 13,579 секунды, а замкнул тройку лучших Джек Айкел из "Баффало" - 13,828.

Напомним, что в прошлом году в данном конкурсе победу также одержал Коннор Макдевид с результатом 13,310 секунды.